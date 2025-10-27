Guardian: ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ

ЕС стал крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ), что очень интересно в условиях включения в 19-й пакет санкций поэтапного запрета импорта СПГ из России. Об этом пишет британская The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.

Половина всего российского экспорта СПГ пришлась на ЕС, 22% - на Китай, 18% - на Японию. Также ЕС стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России - около 35% всего российского экспорта, на втором месте Китай (30%), на третьем - Турция (29%). Лидерами закупок российского газа в ЕС являются Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Нидерланды, причем Франция затем поставила значительную часть СПГ в Германию.

При этом в 2024 году поставки российского СПГ в ЕС выросли на 21%, достигнув рекордных 21,5 млрд кубометров. Правда, за девять месяцев 2025 года они снизились на 7%. Но, по другим данным, импорт российского газа вырос.

Согласно 19-му пакеты санкций, объявленному на днях, вводится запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года.

Недавно немецкое издание Bild проанализировало данные Немецкого экономического института и сделало вывод, что ЕС даже с учетом вводимых им санкций против России остается третьим по значимости торговым партнером России: общий товарооборот сторон превышает 67 млрд евро.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что страны Запад вредят России, но они вредят и самим себе, своим гражданам и своим экономикам.