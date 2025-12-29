В Тюменской области "Лада" столкнулась с бензовозом

Ранения в ДТП получили водитель и 47-летняя пассажирка "Лады".

По предварительным данным, 58-летний водитель "Лады", житель Ярковского округа, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу.

На 167-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском округе столкнулись "Лада" и бензовоз "МАН".

Обострилась аварийная обстановка на федеральных автодорогах Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.



