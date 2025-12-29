Сменился мэр Йошкар-Олы
В столице Марий Эл, Йошкар-Оле, сменился мэр.
Им стал Евгений Кузьмин, сообщает собрание депутатов города. Кузьмин получил пост большинством голосов.
Решение об этом принято сегодня на внеочередном собрании депутатов.
Теги: Йошкар-Ола, мэр. Евгений Кузьмин
