Минобороны: ВСУ направили в Купянск военных для постановочной видеосъемки

Минобороны России сообщает, что командование ВСУ направило в Купянск боевиков для проведения постановочной видеосъемки.

"Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима", - говорится в заявлении военного ведомства.

27 декабря в Минобороны заявили, что Купянск находится под контролем российских подразделений. ВС РФ уничтожают мелкие формирования ВСУ и зачищают здания и подвалы от разрозненных групп противника, сообщили в министерстве. До этого военкоры сообщали, что мощное контрнаступление ВСУ на Купянск привело к оставлению российской армией части территории города. По их данным, ситуация для ВС РФ складывается тяжелая.