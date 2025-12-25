Военкоры: В Купянске тяжелая для ВС РФ ситуация

Мощное контрнаступление ВСУ на Купянск привело к оставлению российской армией части территории города. Об этом пишут военкоры и телеграм-каналы. Они несколько по-разному оценивают дальнейшее развитие событий, но все признают, что ситуация для ВС РФ складывается тяжелая.

В украинском сегменте соцсетей недавно сообщалось, что главком ВСУ Сырский сделал ставку на Купянск, куда перебрасывается огромное количество резервов. Задача - вновь захватить город и раструбить о своей победе и поражении ВС РФ. Силы на это брошены колоссальные. И мощный удар принес результаты.

Как пишет военблогер Юрий Подоляка, новости плохие, но их нужно признать. Противник нанес удар в восточной части Купянска и сумел занять территорию молочно-консервного комбината. Это привело к оставление значительной части правобережной части города. И трудно представить, как теперь удержать за собой и оставшуюся его часть.

Канал "Zаписки Vетерана" сообщает, что заявления из Киева об окружении российских войск не соответствуют действительности, но ситуация остается крайне тяжелой, для стабилизации положения нашим войскам потребуется переброска дополнительных сил. А "Военный осведомитель" опасается, что "в будущем стоит ожидать уже третьего освобождения Купянска". Полковник запаса Геннадий Алехин также пишет, что ситуация в районе Купянска очень сложная.

Военкор Александр Сладков отмечает, что в российском медиапространстве о Купянске говорится очень скупо. Если ранее Минобороны давало предметный комментарий о ситуации там, то теперь лишь статистика. Он считает, что необходимо давать более расширенный аналитический комментарий со стороны официальных структур, в первую очередь Минобороны, ведь любое наше молчание сразу же использует противник.

Напомним, буквально 21 ноября Минобороны РФ отчиталось о том, что российская группировка "Запад" завершила освобождение Купянска.