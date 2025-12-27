Купянск находится под контролем российских подразделений

Купянск находится под контролем российских подразделений. По данным Минобороны РФ, ВС РФ сейчас уничтожают мелкие формирования ВСУ и зачищают здания и подвалы от разрозненных групп противника.

Также ведомство сообщает, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Болдыревка Харьковской области и Яровая Донецкой Народной Республики.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново с целью прорыва в город Купянск Харьковской области.

Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов.