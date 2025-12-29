На Урале суд оставил в колонии члена тюменской банды, нападавшей на инкассаторов

На Среднем Урале суд оставил в колонии участника банды, совершавшей разбойные нападения в Тюмени.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Арман Наджарян был участником тюменской преступной группировки, члены которой в 2018 году совершали разбойные нападения на инкассаторов и офисы местных бизнесменов. В июне 2021 года Тюменский областной суд назначил Наджаряну 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей.

Недавно тот подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким наказанием. В прокуратуре выступили против, объяснив это ненадлежащим поведением осужденного большую часть уже отбытого им наказания.

В итоге Невьянский городской суд в удовлетворении ходатайства отказал. Арман Наджарян продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Урале суд отказал в условно-досрочном освобождении "Томскому маньяку" Валентину Березницкому.