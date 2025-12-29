В Госдуме нет планов по запрету рекламы в Telegram, а вот к TikTok есть вопросы - депутат

В Госдуме нет планов по запрету рекламы в Telegram, образовал граждан первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. По его словам, у мессенджера на российском рыке "ясные перспективы". "Платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на данный момент предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях", - прокомментировал Горелкин.

Депутат при этом с подозрением относится к ситуации с TikTok. По его мнению, "политика самоограничения", которой придерживается китайская соцсеть, "слишком затянулась и вызывает все больше вопросов" (напомним, TikTok ограничил доступ для пользователей с территории РФ).

"Крупные рекламодатели проявляли определенную осторожность при планировании бюджетов на 2026 год: в частных разговорах некоторые сомневались в безоблачном будущем иностранных площадок. Некоторые их опасения представляются вполне разумными", - заявил Горелкин в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2025 году Госдума запретила размещение рекламы в Instagram*, за это теперь положены штрафы. "Это заставило рекламодателей искать новые площадки <…> основным бенефициаром нового закона стали исключительно российские цифровые платформы. В тройку лидеров кроме VK входят также TikTok и Telegram – именно они чаще всего рассматривались как наиболее подходящая альтернатива [для рекламы]", - утверждает депутат.

В ноябре 2025 года Роскомнадзор заявил о кратном снижении объемов платежей за рекламу в Instagram*, о которых компании сообщают в Единый реестр интернет-рекламы. Так, в сентябре-октябре 2025 года в реестр сообщили о размещениях на 15,7 млн руб., а годом ранее – на 1 млрд руб.

В Роскомнадзоре заявляют, что после установления запрета реклама в Instagram* не носит массовый характер. Все еще размещают рекламу в этой соцсети образовательные компании, бренды средств по уходу за кожей, интернет-сервисы, а также магазины по продаже парфюмерии и косметики, одежды, обуви и мебели, фиксируют в ведомстве.

Ранее стало известно о законопроекте депутата Госдумы Анатолия Выборнова, который предполагает повышение штрафов. По мнению народного избранника, нынешние штрафы никого не останавливают. Он предлагает поднять штраф для физлиц минимум до 80 тыс. руб.

*социальная сеть принадлежит американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ