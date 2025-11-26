Роскомнадзор: В Instagram* продолжают размещать рекламу

Роскомнадзор заявил о кратном снижении объемов платежей за рекламу в Instagram*, о которых компании сообщают в Единый реестр интернет-рекламы. Так, в сентябре-октябре 2025 года в реестр сообщили о размещениях на 15,7 млн руб., а годом ранее – на 1 млрд руб., передают "Ведомости".

Все дело в том, что с 1 сентября этого года за размещение рекламы в Instagram* положены штрафы для рекламодателей – от 2,5 тыс. руб. для граждан до 500 тыс. руб. для юрлиц.

В Роскомнадзоре заявляют, что после установления запрета реклама в Instagram не носит массовый характер. Все еще размещают рекламу в этой соцсети образовательные компании, бренды средств по уходу за кожей, интернет-сервисы, а также магазины по продаже парфюмерии и косметики, одежды, обуви и мебели, фиксируют в ведомстве.

Ранее стало известно о законопроекте депутата Госдумы Анатолия Выборнова ("Единая Россия"), который предполагает повышение штрафов. По мнению народного избранника, нынешние штрафы никого не останавливают. Он предлагает поднять штраф для физлиц минимум до 80 тыс. руб.

*социальная сеть принадлежит американской корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ