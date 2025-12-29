В Севастополе из-за шторма начались аварийные отключения электричества

Из-за непогоды в нескольких районах Севастополя произошли аварийные отключения электричества. Восстановить подачу электроэнергии пытаются в Орлином, Родном, Терновке, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что на Фиоленте, где перебои с электричеством наблюдаются уже давно, вводятся графики временного отключения света. "Кроме того, во многих садовых товарищах отгорают фазы на высоковольтных линиях — для решения этой проблемы будут направлены шесть бригад "Севастопольэнерго" в помощь специалистам 102-й ПЭС Минобороны", - сообщил Развожаев.

Сегодня в Севастополе шторм: ветер 15 м/с порывами до 20-25 м/с, шквалистый ветер, снег с дождем, температура воздуха около нуля, волны в несколько метров в море.