Блэкаут в Фиоленте: на электросетях произошли две аварии

Две аварии с обрывом воздушных линий электропередач произошли сегодня ночью в районе Фиолента в Севастополе. Первый обрыв обесточил 20 СНТ и населенных пунктов.

Власти Севастополя предоставили дизель-генераторы, которые были специально закуплены для прохождения пиковой нагрузки потребления зимой, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Направляем на Фиолент еще 5 дизель-генераторных установок (к двум установленным вчера), которые мы подключим, и они будут стоять на постоянной основе, чтобы в случае неисправностей в сетях трансформаторные подстанции были запитаны автономно", - сообщил Развожаев в своих соцсетях.

Летом власти уже проводили встречу с жителями Фиолента, где обсуждалась аварийная ситуация и запредельная нагрузка на существующие сети. "Мы продолжаем работать с Минобороны по 102‑й ПЭС: городу нужна именно её гражданская часть инфраструктуры, которая уже в основном обслуживает население. Вопрос передан на федеральный уровень, президент дал поручение рассмотреть передачу. Системная модернизация сетей — единственный путь к тому, чтобы в будущем подобных проблем не было", - заявил губернатор.

102-е предприятие электрических сетей является ФГУПом Минобороны России.