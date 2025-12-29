С 1 января 2026 года начнется вторжение ИИ в образование?

С 1 января 2026 года вступают в силу стразу три ГОСТа о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) в образовании. Это ГОСТ Р 72391-2025, ГОСТ Р 72392-2025, ГОСТ Р 72394-2025.

Первый из них регламентирует использование ИИ в образовательных процессах, включая оценку успеваемости студентов и адаптацию учебных материалов. При этом по существу стандарт ориентирован на вмешательство в образовательный процесс в автоматическом режиме, то есть вводится постоянный контроль учебного процесса ИИ.

Второй ГОСТ регулирует использование ИИ для оценки образовательных результатов и управления учебным процессом. Он ориентирован на мониторинг успеваемости студентов и адаптацию образовательных программ с использованием ИИ. Преподавателям будут даваться автоматизированные рекомендации для улучшения учебных планов, чтобы "оптимизировать образовательный процесс".

Третий ГОСТ направлен на регулирование оценивания студентов магистратуры и их успехов.

На недавнем заседании Госсовета по вопросу подготовки кадров президент РФ Владимир Путин призвал "не жить по старинке", а пересмотреть программы и методики обучения из-за внедрения ИИ в образование и другие сферы, где ИИ будет заменять людей.

На прошлой неделе в Госдуме уже подготовили предложения по использованию ИИ в образовании. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства под руководством Нины Останиной направил их в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Предлагается обеспечить доступ школ, колледжей и вузов к отечественным и "безопасным" ИИ-технологиям.

Многие эксперты призывают не спешить с внедрением ИИ в образование, что будет иметь негативные последствия и окончательно отучит детей думать. Уже сейчас большинство имитирует обучение посредством ИИ.