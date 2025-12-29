Легойда: Искусственный интеллект не сможет заменить учителя

В России учителя незаменимы, несмотря на развитие технологий.

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда, искусственный интеллект — это лишь качественный ассистент, который берет на себя технические задачи. При этом саму суть образования определяет личный контакт между учителем и учеником.

Он также назвал систему образования одной из основ, наряду с семьей и верой, которая сплачивает людей в единый народ. При этом Легойда указал, что очень много рутинной технической работы может выполнять нейросеть.

Ранее половина родителей старшеклассников признают, что домашнее задание их детям генерируют нейросети. И почти половина учителей тоже отмечают, что видят, что домашнее задание сгенерировано искусственным интеллектом.