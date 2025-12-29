Замначальника полиции Челябинской области Максим Блинников задержан по делу о взятках

Сегодня утром, 29 декабря 2025 года, сотрудники Следственного комитета Челябинской области задержали Максима Блинникова, бывшего заместителя начальника оперативного подразделения собственной безопасности Главного управления МВД России по региону. Причиной задержания стало подозрение в получении крупной взятки. Данную информацию сообщили Накануне.RU в Следственном комитете региона.

По данным СК РФ, Максим Блинников обвиняется в нарушении пункта шестой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Получение взятки в особо крупном размере"). Согласно материалам следствия, в течение последнего года он систематически получал денежные суммы от местного бизнесмена, общая сумма составила около 1,8 млн рублей. Взятки предназначались за предоставление конфиденциальной информации о предстоящих проверках и операциях правоохранительного органа, а также за консультации относительно способов противодействия уголовному преследованию.

Преступление выявил совместный оперативный отдел ФСБ России и собственной безопасности регионального управления МВД. В настоящий момент правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению всей полноты обстоятельств произошедшего, проходят обыски в местах проживания подозреваемого.

Следствие рассматривает вопрос о предъявлении обвинений Блинникову и возможном заключении под стражу.