В одном из городов Челябинской области устранена авария, оставившая людей без газа и тепла

На газораспределительной станции в Кыштыме была устранена аварийная ситуация. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным ведомства, вечером 28 декабря в 23:10 на газораспределительной станции "Кыштым" произошло аварийное отключение подачи газа, которое затронуло городскую систему теплоснабжения. Без отопления временно остались более 200 многоквартирных домов, частный сектор и ряд социальных учреждений.

Министерство ЖКХ региона совместно с АО "Газпром газораспределение Челябинск" незамедлительно направили на место происшествия семь аварийных бригад. Ремонтные работы начались сразу же после поступления сигнала тревоги.

В 02:35 была запущена первая центральная котельная №1, началась постепенная подача тепла в здания. Остальным жителям было рекомендовано перекрыть краны до прихода специалистов. Под контролем министерства ЖКХ, заместителей губернатора и местных властей осуществлялся полный цикл восстановления энергоснабжения всех жилых зон и социальной инфраструктуры.