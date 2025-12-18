18 Декабря 2025
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Экономика Омская область
Фото: Сергей Мельников

Стратегическое событие для Омской области - Виталий Хоценко дал старт подаче сетевого газа в северные районы региона

Теперь обеспечено надёжное газоснабжение Знаменского, Тарского и Тевризского районов Омской области. Первые потребители из этих муниципалитетов уже подключены к построенным новым сетям. 

Сегодня,18 декабря, в Омской области прошла церемония подачи газа на объекты, которые обеспечат голубым топливом три северных района региона. Ранее газоснабжение здесь осуществлялось из истощившегося Тевризского газоконденсатного месторождения.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко, главный инженер — первый заместитель гендиректора ООО «Газпром трансгаз Томск» Игорь Асосков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик приняли участие в церемонии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, выступая перед участниками церемонии запуска, подчеркнул стратегическое значение этого события для северных территорий, всего региона и повышения качества жизни граждан.

«Для Омской области это принципиально важный этап развития северных территорий. Мы последовательно выполняем задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению муниципалитетов современной и надёжной инфраструктурой. Подача сетевого газа создаёт прочную основу для развития экономики, социальной сферы и жилищного строительства, позволяет людям планировать будущее, уверенно жить и работать на севере области», — отметил Виталий Хоценко.

Реализация масштабного проекта обеспечит надёжность газоснабжения Знаменского, Тарского и Тевризского районов региона. В рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы был построен газопровод-отвод от газораспределительной станции «Большереченская» до ГРС «Тарская» протяжённостью 94 км, а также газопровод-связка длиной 5,5 км от ГРС «Тарская» до существующих сетей газораспределения в районе города Тары.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Вновь созданная современная инфраструктура также обеспечит бесперебойное газоснабжение более 3,7 тысячи домовладений и 17 котельных на севере Омской области. Кроме того, создаст возможность для дальнейшей газификации, так как появляется техническая возможность для первого подключения к природному газу ещё более 6,2 тысячи домовладений.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

«Благодаря масштабному президентскому инфраструктурному проекту газификации теперь в трех северных районах Омской области обеспечено надежное газоснабжение, что особенно актуально сейчас, в холодный сезон. Уверен, количество потребителей, использующих экономичное и экологически чистое топливо, будет только расти», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко.

Газификация и догазификация, напомним, являются проектами, реализуемыми в соответствии с поручениями Президента РФ. В тех населенных пунктах, где уже имеется газонасбжение, продолжается реализация бессрочной президентской программы догазификации, которая предусматривает подведение газа к границам земельных участков без привлечения средств граждан. Программ догазификации распространяется и на учреждения социальной сферы, домовладения в садоводствах.

виталий хоценко, газификация, инфраструктура, сетевой газ, домовладения


