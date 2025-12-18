Стратегическое событие для Омской области - Виталий Хоценко дал старт подаче сетевого газа в северные районы региона

Теперь обеспечено надёжное газоснабжение Знаменского, Тарского и Тевризского районов Омской области. Первые потребители из этих муниципалитетов уже подключены к построенным новым сетям.

Сегодня,18 декабря, в Омской области прошла церемония подачи газа на объекты, которые обеспечат голубым топливом три северных района региона. Ранее газоснабжение здесь осуществлялось из истощившегося Тевризского газоконденсатного месторождения.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко, главный инженер — первый заместитель гендиректора ООО «Газпром трансгаз Томск» Игорь Асосков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик приняли участие в церемонии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, выступая перед участниками церемонии запуска, подчеркнул стратегическое значение этого события для северных территорий, всего региона и повышения качества жизни граждан.

«Для Омской области это принципиально важный этап развития северных территорий. Мы последовательно выполняем задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению муниципалитетов современной и надёжной инфраструктурой. Подача сетевого газа создаёт прочную основу для развития экономики, социальной сферы и жилищного строительства, позволяет людям планировать будущее, уверенно жить и работать на севере области», — отметил Виталий Хоценко.

Реализация масштабного проекта обеспечит надёжность газоснабжения Знаменского, Тарского и Тевризского районов региона. В рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы был построен газопровод-отвод от газораспределительной станции «Большереченская» до ГРС «Тарская» протяжённостью 94 км, а также газопровод-связка длиной 5,5 км от ГРС «Тарская» до существующих сетей газораспределения в районе города Тары.

Вновь созданная современная инфраструктура также обеспечит бесперебойное газоснабжение более 3,7 тысячи домовладений и 17 котельных на севере Омской области. Кроме того, создаст возможность для дальнейшей газификации, так как появляется техническая возможность для первого подключения к природному газу ещё более 6,2 тысячи домовладений.

«Благодаря масштабному президентскому инфраструктурному проекту газификации теперь в трех северных районах Омской области обеспечено надежное газоснабжение, что особенно актуально сейчас, в холодный сезон. Уверен, количество потребителей, использующих экономичное и экологически чистое топливо, будет только расти», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко.

Газификация и догазификация, напомним, являются проектами, реализуемыми в соответствии с поручениями Президента РФ. В тех населенных пунктах, где уже имеется газонасбжение, продолжается реализация бессрочной президентской программы догазификации, которая предусматривает подведение газа к границам земельных участков без привлечения средств граждан. Программ догазификации распространяется и на учреждения социальной сферы, домовладения в садоводствах.