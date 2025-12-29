Газоснабжение в Кыштыме восстановлено на 90%

В Кыштымском городском округе продолжается подомовой обход и перезапуск газоснабжения в частном секторе. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве жилищно-коммунальных хозяйства региона.

По последним данным, подключение выполнено в 90% частных домов. Количество привлечённых специалистов увеличилось до ста человек.

Газоснабжение в многоквартирных домах для приготовления пищи начнут восстанавливать после завершения работ в частном секторе. Работы будут проводиться персоналом газовых служб с привлечением сотрудников управляющих компаний для осмотра подъездов по стоякам.

Ранее стало известно, что вечером 28 декабря в 23:10 на газораспределительной станции "Кыштым" произошла авария, вследствие которой прекратилась подача газа на городские котельные. Были временно отключены отопление и газоснабжение более 200 многоквартирных домов, жилых строений частного сектора и ряда социально значимых учреждений.