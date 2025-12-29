Трамп опроверг обвинения в обстреле Запорожской АЭС Россией

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в адрес России в обстрелах Запорожской АЭС.

С соответствующим заявлением он выступил в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и [РФ] не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем", — укащал Трамп.

По его словам, совместная работа России и Украины направлена на то, чтобы как можно скорее восстановить работу станции.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему организация публично не называет сторону, ответственную за удары по Запорожской атомной электростанции.