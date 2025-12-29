В кабмине РФ пообещали наладить серийное производство Ту-214 в 2028 году

В 2028 году Казанский авиационный завод им. Горбунова (КАЗ) выйдет на полномасштабное серийное производство пассажирских лайнеров Ту-214.

Как заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, с этого момента предприятие будет выпускать до 20 самолетов ежегодно.

По словам министра, для достижения этой цели уже намечен поэтапный рост производства: в 2026 году планируется выпустить восемь машин, а в 2027-м — 12.

Алиханов напомнил, что ранее КАЗ производил лишь около одного самолета в год из-за специфики организации производства, однако теперь ситуация кардинально меняется, сообщает "Татар-Информ".

Ранее Ту-214 получил одобрение авиационных властей, открыв путь для серийного производства. Росавиация выдала свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с новым отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.