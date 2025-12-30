Авиакомпании получат более 50 новых российских самолетов

В 2026–2027 годах российские авиакомпании ожидает значительное пополнение парка: в эксплуатацию поступит более 50 новых отечественных лайнеров.

Ключевые программы сертификации близятся к завершению. Первым одобрение регулятора на основные изменения в рамках импортозамещения получил Ту-214. По словам министра промышленности и торговли Антона Алиханова, на самолете было обновлено 17 систем, включая бортовые радары и комплексы предупреждения столкновений. Планируется, что в 2026 году будет выпущено восемь таких машин, а в 2027-м — еще 12.

Региональный самолет Ил-114-300, призванный заменить устаревшие Як-40 и Ан-24, завершил 99% испытательных полетов. Первые три серийные машины будут переданы заказчику в следующем году.

Параллельно идет работа по возобновлению производства самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с отечественными компонентами. Он успешно прошел тесты бортового оборудования, и 24 лайнера находятся в различной стадии сборки. Его сертификация и начало поставок авиакомпаниям намечены на 2026 год.

Кроме того, на Иркутском авиазаводе формируется задел для серийного выпуска лайнера МС-21 с российскими системами, где уже строится 20 машин, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в 2028 году Казанский авиационный завод им. Горбунова (КАЗ) выйдет на полномасштабное серийное производство пассажирских лайнеров Ту-214. Как заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, с этого момента предприятие будет выпускать до 20 самолетов ежегодно.