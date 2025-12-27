Импортозамещенный лайнер Ту-214 получил одобрение авиационных властей

Импортозамещенный лайнер Ту-214 получил одобрение авиационных властей, открыв путь для серийного производства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госкорпорации "Ростех".

Росавиация выдала свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с новым отечественным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Документ подтверждает, что лайнер, оснащенный современными российскими системами, включая передовые системы безопасности, полностью соответствует требованиям.

Как заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, сертификация открывает путь к серийному выпуску.

"По планам ПАО "ОАК" планируется увеличение выпуска Ту‑214 до 20 единиц в год к концу 2027 года", — отметил министр.

Глава Минпромторга Антон Алиханов подчеркнул, что самолет оснащен первыми российскими системами предупреждения столкновений и приближения земли, что позволило преодолеть глобальную монополию на их производство.

"Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации", — сказал он.

Госкорпорация Ростех отметила, что в Казани ведется масштабная модернизация завода для наращивания производства этих машин.

"Выпуск комфортных, надежных, полностью отечественных самолетов укрепит технологический суверенитет России и повысит транспортную доступность регионов", — говорится в сообщении.

Ту-214 — среднемагистральный самолет на 210 пассажиров, оснащенный российскими двигателями ПС-90А. Первый полет модернизированной версии состоялся в ноябре 2024 года, после чего была успешно завершена программа сертификационных испытаний.