СМИ: План Зеленского по Украине, видимо, будет отвергнут Трампом

План Владимира Зеленского по мирному урегулированию на Украине, вероятно, будет отвергнут президентом США Дональдом Трампом, заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер, находящийся в Киеве.

"Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом", — сказал он. Таким образом журналист прокомментировал требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России, пишет РИА Новости.

Как стало известно, встречу Трампа и Зеленского во Флориде перенесли на два часа раньше. Как сообщил Белый дом, она начнется сегодня в 13.00 (21:00 мск).

Ранее Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного соглашения, которые устроили бы Киев. При этом он сам отметил пункты, по которым продолжаются споры и не достигнут компромисс. Кремль отказался комментировать сообщения о предложенном Киевом варианте плана урегулирования украинского конфликта.