Песков отказался комментировать публикации о мирном плане Киева из 20 пунктов

Кремль не комментирует сообщения СМИ о предложенном Киевом варианте плана урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться", - цитирует его ТАСС.

Ранее Песков заявлял, что Москва не считает целесообразным "вести какое-то общение через средства массовой информации" по теме мирного плана.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного соглашения, которые устроили бы Киев. При этом он сам отметил пункты, по которым продолжаются споры и не достигнут компромисс. В проекте России предлагают выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей, отводить войска Киев не хочет.