Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters

Зеленский озвучил 20 пунктов мирного соглашения, которые устроят Киев

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного соглашения, которые устроили бы Киев. При этом он сам отметил пункты, по которым продолжаются споры и не достигнут компромисс.

Перечень пунктов с комментариями Зеленского приводит "РБК-Украина":

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ - 800 тысяч в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину - будет военный ответ и возобновление санкций.

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время ("мы хотим закрепить дату вступления").

8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях.

9. Будут созданы несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель - привлечение 800 миллиардов долларов.

10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безоружный статус Украины.

12. ЗАЭС. "Компромисса нет. США предлагают управление втроем, и американцы - главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина - 50 на 50".

13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняют расизм и предрассудки.

14. Территории. "Самый сложный пункт. Один из вариантов - РФ выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях - "стоим, где стоим". РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс - свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума, и тогда необходимо вынести на референдум весь документ".

15. РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой.

16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных.

18. Украина должна провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.

20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

