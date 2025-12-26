Ледовое шоу и сказочный лес: в Екатеринбурге стартует фестиваль "Энергия РМК. Зима"

В это воскресенье, 28 декабря, в Екатеринбурге стартует фестиваль "Энергия РМК. Зима", организованный Русской медной компанией в спортивном квартале "Архангел Михаил".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, жителей и гостей города ждут развлечения для всей семьи и зимние виды спорта в одном месте. На улице Архангела Михаила появилась самая высокая двухуровневая горка, ледяной городок, два катка, зона экстремальных видов спорта, а также сказочный лес, живая 20-метровая ель и многое другое.

Фестиваль продлится до конца февраля, вход для всех свободный. Программа активностей в будни и выходные будет опубликована на специальном сайте, там же можно оплатить катание на горке и катке. Сайт откроется накануне старта фестиваля.

28 декабря все площадки начнут работать с 12:00. В полдень зрители увидят ледовое шоу на большом катке "Энергия льда", а в 12:45 на хоккейном корте стартует детский турнир "Золотая шайба". В зоне "РМК Экстрим" пройдет джиб-контест – соревнования по сноуборду и лыжам. Регистрация участников начнется в 12:00, а в 13:50 – официальное открытие и старт контеста. С 12:30 в ледяном городке будут проходить перформансы от уличного театра "Высокие братья" (Москва).

В 17:30 состоится торжественное открытие фестиваля "Энергия РМК. Зима" и ледовое шоу на большом катке. Вечером на хоккейном катке пройдет красочное представление от театра "Воскресенье": артисты представят программу "Снегопад воспоминаний".

Расписание открытия фестиваля 28 декабря

КАТОК "ЭНЕРГИЯ ЛЬДА"

12:00 – ледовое шоу

12:30-14:00 | 15:00-16:30 – сеансы катания с анимацией и проектом "Кинозима с УБРиР"

17:30 – ледовое шоу, торжественное открытие фестиваля

18:00-19:30 | 20:30-22:00 – сеансы катания с анимацией и диджеем

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ "ЗИМНИЙ ДРАЙВ"

12:45 – детский хоккейный турнир "Золотая шайба. Энергия РМК. Зима"

19:30 – ледовое шоу от театра "Воскресенье"

ЛЕДЯНОЙ "ГОРОДОК ПРИКЛЮЧЕНИЙ"

12:30 | 15:00 | 17:30 | 19:30 – перформансы от уличного театра "Высокие братья" (Москва)

13:30 | 16:30 – зимние забавы для детей и взрослых

"СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС"

12:30-22:00 – прогулки со сказочными героями

"РМК ЭКСТРИМ"

Джиб-контест "Энергия экстрима". Соревнования по сноуборду и лыжам

12:00 – регистрация

13:50 – официальное открытие и старт контеста.

Справка

В праздничные дни зона фестиваля станет пешеходной. Автомобильное движение будет перекрыто на улице Архангела Михаила на участке от остановки "Контрольная" до дома №27 с 6:00 27 декабря до 4:00 12 января. В целях безопасности на входе в зону фестиваля гостей будут досматривать на наличие запрещенных предметов. Нельзя проносить с собой еду и напитки, а также выгуливать домашних животных.

В представлении театра "Воскресенье" примут участие профессиональные фигуристы Екатеринбурга и Свердловской области, серебряные призеры первенства Свердловской области-2024/2025, серебряные призеры всероссийских соревнований "Омский калейдоскоп", а также победители этапов Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых любителей, участники "Народного ледникового" на Первом канале.

"Высокие братья" – это уличный клоун-театр, победитель международного фестиваля пантомимы и клоунады Comediada-2019 (Гран-при) и лауреаты Международного фестиваля клоунады в Москве. Спектакли театра являются как площадными, так и камерными представлениями. Актеры в процессе игровой импровизации вызывают самый широкий спектр чувств у зрителя – от яркого смеха детей до искренних слез взрослых.