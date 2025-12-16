Рождественские чудеса: в Екатеринбурге откроется фестиваль "Энергия РМК. Зима"

16 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

Рождественские чудеса: в Екатеринбурге откроется фестиваль "Энергия РМК. Зима"

Русская медная компания отметит рождественские праздники самым длинным зимним фестивалем. 28 декабря в 12:00 в спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге откроется фестиваль "Энергия РМК. Зима".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, жителей и гостей города ждут развлечения для всей семьи и зимние виды спорта в одном месте. На улице Архангела Михаила появятся самая высокая двухуровневая горка, ледовый городок, два катка, зона экстремальных видов спорта, а также сказочный лес, живая 20-метровая ель и многое другое.

Горка в спортивном квартале &quot;Архангел Михаил&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

В этом году в спортивном квартале "Архангел Михаил" откроется единственная в России двухуровневая горка высотой 24 метра и 17 метров (это высота девяти- и пятиэтажного дома). На ней будут оборудованы три неснежных ската и автоматический подъем тюбингов. Никакого льда не предусмотрено во избежание неуправляемого катания и травм. Вход на горку будет платным, также возможно заранее забронировать спуски.

Прямо возле горки и 20-метровой живой елки расположится и каток. Площадь ледовой поверхности составит 4 тысячи квадратных метров, это чуть больше половины футбольного поля. Здесь можно будет не только весело провести время, новички также смогут научиться кататься. Рядом построят комфортный теплый павильон на 1 тысячу квадратных метров, где можно переодеться, оставить свои вещи и согреться за чашкой чая. Вход на каток будет бесплатным по будням до 17:00, прокат коньков и катание в выходные – платные.

Прокат коньков в спортивном квартале &quot;Архангел Михаил&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Организаторы продумали интересные активности для гостей любого возраста. В рамках зимнего фестиваля в спортивном квартале "Архангел Михаил" откроется ледовый городок приключений. Здесь организуют шесть точек: горка, лабиринты, игровая площадка, качели и ледяной лес. Городок задуман так, чтобы дети могли придумать собственную игру или сказку и соединить ее с ледяными локациями вокруг. Здесь же расположится еще один, малый каток для хоккейных сражений и театральных представлений.

Настоящие чудеса будут ждать гостей фестиваля в сказочном лесу. Здесь атмосфера Рождества будет чувствоваться с первых шагов. Свет, музыка, рождественские сказки и много гирлянд создадут чувство праздника у взрослых и детей.

Елка в спортивном квартале &quot;Архангел Михаил&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

А еще любители зимних экстремальных видов спорта смогут попасть на горнолыжный курорт, не выезжая из города. Спортивный проект RCC Extreme Русской медной компании организовал на абсолютно ровной площадке спорткомплекс со спусками и склонами, спотом для сноу-фристайла и зонами для детского катания. Это уникальный для России проект, который делает зимние виды спорта доступными для всех. Все активности в этой зоне будут бесплатными.

Планируется, что фестиваль начнет работу 28 декабря и станет радовать екатеринбуржцев и гостей города до конца зимнего сезона. Помимо того, что посетителям будут доступны интересные интерактивные локации, все несколько месяцев фестиваль будет наполнен событиями. Особенная программа запланирована на празднование Рождества Христова. Каждые выходные будут проходить детские праздники, мастер-классы, ледовые шоу, спортивные соревнования. Следить за расписанием мероприятий, оплатить катание с горки и забронировать катание на катке можно будет на сайте фестиваля.

Лес в спортивном квартале &quot;Архангел Михаил&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

В квартале начнут работать фудтраки и откроются теплые павильоны с точками питания. Гости смогут найти еду на любой вкус – от перекуса до домашней кухни. Вход на все локации фестиваля будет организован через рамки-металлодетекторы ради безопасности жителей и гостей города. Первый вход будет с улицы Репина, второй – за ТРЦ "Мега".

В целях безопасности на входе гостей будут досматривать на наличие запрещенных предметов. Нельзя проносить с собой еду и напитки, а также выгуливать домашних животных.

Стела в спортивном квартале &quot;Архангел Михаил&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Теги: фестиваль, Рождество, РМК, открытие, Архангел Михаил, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети