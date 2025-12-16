Рождественские чудеса: в Екатеринбурге откроется фестиваль "Энергия РМК. Зима"

Русская медная компания отметит рождественские праздники самым длинным зимним фестивалем. 28 декабря в 12:00 в спортивном квартале "Архангел Михаил" в Екатеринбурге откроется фестиваль "Энергия РМК. Зима".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, жителей и гостей города ждут развлечения для всей семьи и зимние виды спорта в одном месте. На улице Архангела Михаила появятся самая высокая двухуровневая горка, ледовый городок, два катка, зона экстремальных видов спорта, а также сказочный лес, живая 20-метровая ель и многое другое.

В этом году в спортивном квартале "Архангел Михаил" откроется единственная в России двухуровневая горка высотой 24 метра и 17 метров (это высота девяти- и пятиэтажного дома). На ней будут оборудованы три неснежных ската и автоматический подъем тюбингов. Никакого льда не предусмотрено во избежание неуправляемого катания и травм. Вход на горку будет платным, также возможно заранее забронировать спуски.

Прямо возле горки и 20-метровой живой елки расположится и каток. Площадь ледовой поверхности составит 4 тысячи квадратных метров, это чуть больше половины футбольного поля. Здесь можно будет не только весело провести время, новички также смогут научиться кататься. Рядом построят комфортный теплый павильон на 1 тысячу квадратных метров, где можно переодеться, оставить свои вещи и согреться за чашкой чая. Вход на каток будет бесплатным по будням до 17:00, прокат коньков и катание в выходные – платные.

Организаторы продумали интересные активности для гостей любого возраста. В рамках зимнего фестиваля в спортивном квартале "Архангел Михаил" откроется ледовый городок приключений. Здесь организуют шесть точек: горка, лабиринты, игровая площадка, качели и ледяной лес. Городок задуман так, чтобы дети могли придумать собственную игру или сказку и соединить ее с ледяными локациями вокруг. Здесь же расположится еще один, малый каток для хоккейных сражений и театральных представлений.

Настоящие чудеса будут ждать гостей фестиваля в сказочном лесу. Здесь атмосфера Рождества будет чувствоваться с первых шагов. Свет, музыка, рождественские сказки и много гирлянд создадут чувство праздника у взрослых и детей.

А еще любители зимних экстремальных видов спорта смогут попасть на горнолыжный курорт, не выезжая из города. Спортивный проект RCC Extreme Русской медной компании организовал на абсолютно ровной площадке спорткомплекс со спусками и склонами, спотом для сноу-фристайла и зонами для детского катания. Это уникальный для России проект, который делает зимние виды спорта доступными для всех. Все активности в этой зоне будут бесплатными.

Планируется, что фестиваль начнет работу 28 декабря и станет радовать екатеринбуржцев и гостей города до конца зимнего сезона. Помимо того, что посетителям будут доступны интересные интерактивные локации, все несколько месяцев фестиваль будет наполнен событиями. Особенная программа запланирована на празднование Рождества Христова. Каждые выходные будут проходить детские праздники, мастер-классы, ледовые шоу, спортивные соревнования. Следить за расписанием мероприятий, оплатить катание с горки и забронировать катание на катке можно будет на сайте фестиваля.

В квартале начнут работать фудтраки и откроются теплые павильоны с точками питания. Гости смогут найти еду на любой вкус – от перекуса до домашней кухни. Вход на все локации фестиваля будет организован через рамки-металлодетекторы ради безопасности жителей и гостей города. Первый вход будет с улицы Репина, второй – за ТРЦ "Мега".

В целях безопасности на входе гостей будут досматривать на наличие запрещенных предметов. Нельзя проносить с собой еду и напитки, а также выгуливать домашних животных.