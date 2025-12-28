"Масштаб проекта впечатляет": в Екатеринбурге открылся фестиваль "Энергия РМК. Зима"

В Екатеринбурге в воскресенье, 28 декабря, стартовал фестиваль "Энергия РМК. Зима", организованный Русской медной компанией в спортивном квартале "Архангел Михаил". В открытии принял участие полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. Впечатлениями он поделился в своем Telegram-канале.

"Сегодня первый день работы фестиваля, но здесь уже много семей с детьми и царит атмосфера праздника. Получил массу самых положительных эмоций, - написал Жога. - Радостно, что у жителей и гостей Екатеринбурга появилась еще одна точка притяжения, которая будет работать не только в новогодние праздники, а всю зиму".

Полпред отметил, что масштаб проекта "впечатляет": живая новогодняя ель, каток площадью четыре тысячи квадратных метров, хоккейный корт, сказочный лес, экстрим-зоны для сноубордистов и ледовый городок. "Главный объект – самая большая в России горка, ее высота 24 метра, что сравнимо с девятиэтажным домом", - добавил Артем Жога.

Фестиваль продлится до конца февраля, вход для всех свободный. Программа активностей в будни и выходные будет публиковаться на специальном сайте, там же можно оплатить катание на горке и катке.