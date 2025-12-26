Вирусолог: Пик "гонконгского гриппа" в России может быть после новогодних каникул

Пик заболеваемости так называемым гонконгским гриппом в России можно ожидать после новогодних каникул. Об этом заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог Фабрицио Прельяско.

По его словам, поездки и застолья становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учебы.

Если инкубационный период длится две-три дня, то пик наступает за 10 дней, пояснил эксперт.

В середине декабря Роспотребназдор заявил, что информация об эпидемии гонконгского гриппа в в Московской области не соответствует действительности.

В конце ноября Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе", распространяющемся в России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2). Какие-либо новые нетипичные патогены не зарегистрированы, подчеркнули в Роспотребнадзоре.