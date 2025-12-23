В Тюменской области вводят новые ограничения для трудоустройства мигрантов

Губернатор Александр Моор подписал постановление "Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Тюменской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В документе отмечено, что работодателям запрещено привлекать мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, на следующие направления: производство детского питания и диетических пищевых продуктов, торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении, работа в легковом такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, деятельность по трудоустройству и подбору персонала, деятельность в сфере образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее.

Запрет на привлечение иностранных граждан в Тюменской области в сфере перевозки пассажиров устанавливается ежегодно, начиная с 2015 года.

Начиная с 2026 года в Тюменской области вводится ряд новых ограничений. В частности, мигрантам запрещено работать в детских садах, дошкольных учреждениях, школах и других образовательных учреждениях начального, общего и среднего звена.



Дополнительно введен запрет на деятельность по трудоустройству и подбору персонала, это ограничение минимизирует возможность нарушения трудовых прав и недобросовестного посредничества при трудоустройстве иностранных граждан.

Постановление будет действовать один год.