СМИ: Трамп встретится с Зеленским 28 декабря

Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника.

Уточняется, что встреча пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее Зеленский перечислил 20 пунктов мирного соглашения, которые устроили бы Киев. При этом он сам отметил пункты, по которым продолжаются споры и не достигнут компромисс. Кремль отказался комментировать сообщения о предложенном Киевом варианте плана урегулирования украинского конфликта.