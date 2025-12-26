Дата первого запуска ракеты "Союз-5" будет скорректирована

"Роскосмос" объявил о "корректировке" сроков первого пуска ракеты-носителя "Союз-5". Ранее сообщалось, что старт может состояться до конца 2025 года.

В госкорпорации сообщили, что потребовались дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования комплекса "Байтерек". "Байтерек" – совместный проект российского и казахстанского космических агентств.

"Дополнительные проверки обеспечивают устойчивую работу систем в штатных и нештатных режимах, максимальную готовность к летным испытаниям и оптимальные условия для безопасного и успешного первого пуска", - цитирует РБК сообщение "Роскосмоса".

"Союз-5" – ракета среднего класса, способная выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ожидается, что она будет использоваться для перспективных пилотируемых программ.