Учитель считает инструкцию Минпроса по разрешению конфликтов пустой

Инструкции для руководителей образовательных организаций по действиям в конфликтных ситуациях, которые Минпрос направил в регионы, ничего конкретного не содержат и ничего не улучшат. Так считает питерский учитель информатики Михаил Богданов.

Накануне ведомство подробно расписало целых пять этапов урегулирования, на каждый отводится от одного до трех дней. Сначала информация о проблеме поступает к директору, устанавливаются факты и т.д. Инструкция была одобрена Советом по защите чести педагогов с участием министра Сергея Кравцова и введена из-за участившихся атак в школах на учителей, которые происходят все чаще из-за бесправия последних.

Богданов отмечает, что документ пустой, это "бюрократическая отрыжка системы на реальные проблемы, не регулируемые никакими нормативами". Негодяев этот циркуляр не остановит, но лишь добавит бюрократии в школе. Дело в том, что он ничуть не меняет нормативных рамок, в которых существует школа.

"Документ описывает процессы, которые в школах и так реализуются. Но без бумаготворчества, "комиссий", актов, отчетов, приказов по случаю каждого чиха... Импотентный и бюрократический документ. Который школа, по закону, может "принять к сведению" и не исполнять или исполнять частично, и так, как считает нужным", - пишет учитель.

Другие эксперты отмечают фактическую беспомощность учителя перед школьными хулиганами.