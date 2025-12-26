Школам разослали новые правила разрешения конфликтов с учениками

В Минпросвещения разработали новую инструкцию для руководства школ и колледжей на случай конфликтных ситуаций, сообщает РБК.

В документе описывается пять этапов урегулирования, на каждый отводится от одного до трех дней. Так, сначала информация о проблеме поступает к директору, устанавливаются факты, при необходимости может подключаться полиция.

На втором этапе выясняют обстоятельства, опрашивают участников и определяют виновных. Если конфликт не удается решить, к делу подключают комиссию по урегулированию споров. Она выносит письменное решение, а администрация школы следит за его исполнением. Если одна из сторон не согласна с выводами комиссии, она может обратиться в вышестоящие инстанции, к следователям или в суд.

Инструкция была одобрена Советом по защите чести педагогов с участием министра Сергея Кравцова и введена из-за участившихся атак в школах. Такие конфликты происходят в последнее время регулярно. 12 ноября стало известно о том, что в одной из московских школ ученик 10 класса напал на педагога. Чуть позже в одной из школ на северо-востоке Москвы педагога избил отец ученика пятого класса.

В марте 2025 г. в школе Екатеринбурга учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Учитель заломил ему руку и отвел к директору и за это получил приговор суда – 1,5 года исправительных работ и необходимость выплаты компенсации морального вреда в пользу школьника в 120 тыс. руб.