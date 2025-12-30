Педагогов защитят инструкцией Минпросвещения о спорах

Совет Федерации поддержал новую инструкцию Минпросвещения по решению школьных конфликтов.

Как заявил сенатор Игорь Мурог, документ установит четкий алгоритм действий для руководства школ, защитит педагогов от необоснованных обвинений и обеспечит справедливое рассмотрение спорных ситуаций. По его словам, главная цель — не бюрократия, а создание рабочего механизма для предотвращения и урегулирования споров.

Важно сохранить баланс между формальными процедурами и прямым диалогом между учителями, учениками и родителями. Для успешного внедрения, как отметил парламентарий, школам потребуется методическая поддержка: обучение администрации, консультации юристов и психологов. При таких условиях инструкция станет действенным инструментом, укрепляющим доверие к системе образования, сообщают "Известия".

Инструкции для руководителей образовательных организаций по действиям в конфликтных ситуациях, которые Минпрос направил в регионы, ничего конкретного не содержат и ничего не улучшат. Так считает питерский учитель информатики Михаил Богданов.