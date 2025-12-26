В Гуляйполе боевики ВСУ в панике бросили документы в штабе

При наступлении российской армии на Гуляйполе (Запорожская область) ВСУ в панике бросили штаб ВСУ.

Читайте также: ВС РФ берут под контроль Гуляйполе

Как стало известно на днях, бойцы 70-й мотострелковой бригады российской группировки "Восток" захватили штаб 1-го батальона 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Гуляйполе. Там были найдены не только бумажные документы, но и ноутбук с телефоном.

Как отмечает блогер Юрий Подляка, обычно такие важные вещи расположены минимум в 10 километрах от линии фронта, а эвакуируют их очень быстро. Случившееся говорит о том, что боевики в спешке бросали командный пункт во время рывка ВС РФ к Гуляйполю. Их явно застали врасплох.

Представитель сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что в Киеве обязательно проведут расследование по этому факту.

Пока что Гуляйполе не полностью освобождено, но есть шансы в скором времени взять его под контроль, считает Подоляка. В регионе наши войска имеют успехи. Накануне российская армия разнесла подземные бетонные укрепления ВСУ в Гуляйполе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он тоже надеется на скорое освобождения города, который имеет важное значение.