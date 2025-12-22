ВС РФ берут под контроль Гуляйполе

Российские войска взяли уже более половины Гуляйполя Запорожской области, которое было важным логистическим узлом ВСУ и стратегическим пунктом. Обозреватель Юрий Подоляка сообщает, что уже три четверти города под контролем нашей армии, которая продолжает наступать, а противник ничего не может сделать и постепенно отступает.

Накануне в Минобороны РФ отметили, что Гуляйполе и прилегающие территории находятся под устойчивым огневым контролем операторов российских войск беспилотных систем группировки "Восток", что сводит к нулю эффективность попыток ВСУ остаться в городе. Все логистические пути, по которым осуществлялось снабжение ВСУ, перерезаны и контролируются ВС РФ, сообщил на канале "Россия" старший разведчик с позывным Поп. Ситуация для ВСУ плачевная, они пытаются покинуть город.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников говорит, что в Гуляйполе у ВСУ полный хаос и неразбериха, что не позволяет им осуществить планомерный системный отход на новые позиции, которых по факту нет. Он уверен, что полное освобождение Гуляйполя - это дело самого ближайшего времени.

Экс-депутат Рады Олег Царев пишет, что только за предыдущие сутки под контроль российской армии перешло 6 кв. км территории Гуляйполя при полной площади города 25 кв. км.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов считает, что до освобождения Гуляйполя остались считанные дни. И родина "батьки Махно" скоро вернется в Россию.