На Западе заявили, что самые сложные вопросы урегулирования на Украине еще не решены

На Западе заявили, что самые сложные вопросы урегулирования конфликта на Украине по большей части остаются нерешенными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Напомним, в выходные в Майами прошли переговоры американской стороны с российскими и украинскими представителями об урегулировании. По словам западного чиновника, на Западе заинтригованы проходящими дискуссиями, но отмечают, что самые сложные вопросы все еще не решены.

Ранее Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного соглашения, которые устроили бы Киев. При этом он сам отметил пункты, по которым продолжаются споры и не достигнут компромисс. Кремльотказался комментировать сообщения о предложенном Киевом варианте плана урегулирования украинского конфликта.