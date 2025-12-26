Жители Нижегородской области записали обращение губернатору из-за отключений интернета

В Нижегородской области жители семи поселков — Красной Горки, Охлопкова, Щелканова и других — столкнулись с полным отсутствием интернета из-за отключения мобильной сети.

Как сообщает NN.ru, проблема затронула более 1,5 тыс. человек. Проводной интернет в этих населенных пунктах так и не провели. По их словам, отсутствие связи парализует жизнь: невозможно работать или учиться онлайн, дистанционно решать бытовые вопросы.

В ноябре люди пытались записать видеообращение губернатору Глебу Никитину, но не смогли его отправить из-за отсутствия Сети. Чтобы передать обращение, активистам пришлось ехать в соседний Дзержинск. 25 декабря в сельсовете прошел сход, где жители вновь пытались привлечь внимание к проблеме.