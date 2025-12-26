Операторы "большой четверки" вернули безлимитные тарифы

Операторы "большой четверки" (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) вновь предлагают безлимитные мобильные тарифы для частных или корпоративных клиентов.

По их словам, на такие тарифы сейчас приходится большинство новых подключений. Эксперты считают, что причина кроется в обострившейся конкуренции за новых абонентов с банковскими операторами связи, а безлимиты позволяют привлечь новых пользователей.

При этом отключения мобильного интернета во многих регионах привели к тому, что прироста мобильного трафика в 2025 году не было, и поэтому у операторов нет необходимости экономить емкость сетей, как это было раньше, сообщает Forbes.

