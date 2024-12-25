Власти хотят собирать мобильные геоданные россиян у операторов

В России на единой платформе для госуслуг и информационных систем органов власти "Гостех" разрабатывается сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов сотовой связи.

Это будет один из сервисов "госозера" данных, закон о котором был принят летом 2024 года.

Операторы опасаются, что даже в обезличенном виде данные о перемещении граждан могут затронуть тайну связи и личной жизни. Сотовые компании отмечают, что могут передавать только готовую статистику на основе этих данных. Аналитики считают, что речь может идти о национализации данных геотреков, сообщает Forbes.