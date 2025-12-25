В Свердловском областном перинатальном центре родился 80-тысячный ребенок

В Свердловском областном перинатальном центре, который открылся ровно 15 лет назад, появился на свет 80-тысячный ребенок. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Читайте также: В Екатеринбурге вместо роддома откроют онкодиспансер

Девочка родилась 23 декабря. Ее рост составил 49 сантиметров, а вес – 3 килограмма 220 граммов. Новорожденную назвали Златой.

Областной перинатальный центр открыл свои двери 25 декабря 2010 года. Он появился на базе Областной детской клинической больницы. Как отметил главный врач ОДКБ Олег Аверьянов, ежегодно здесь проходит порядка 6 тысяч родов – это 20% от всех родов Свердловской области.

Ранее стало известно, что на Среднем Урале меняют систему родовспоможения. Вместо роддомов в малых городах создают так называемые "ургентные залы" – учреждения с минимальным оборудованием, где персонал дежурит не круглые сутки.

Чиновники уверяют, что это повысит качество помощи, ведь сложные роды будут принимать в перинатальных центрах. Однако будущие матери встревожены новациями и даже обращались на "прямую линию" к Владимиру Путину.