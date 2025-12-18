Екатеринбуржцы обращаются на "прямую линию" к Путину из-за закрытия роддома на Химмаше

18 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы обращаются на "прямую линию" к Путину из-за закрытия роддома на Химмаше

Жители Екатеринбурга массово обращаются на "Итоги года с Владимиром Путиным", пытаясь привлечь внимание к закрытию роддома №2 на Химмаше. К освещению темы подключились не только местные, но и федеральные каналы, выводя историю за пределы Свердловской области.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр закроют 1 декабря 2025 года якобы из-за аварийного состояния здания. Однако, как передает региональное отделение "Народного фронта" слова медработников, ни документов, подтверждающих аварийность, ни официального приказа о закрытии им так и не предоставили. Более того, в здании совсем недавно был ремонт, а визуальных признаков ветхости нет, от чего и неясно, откуда потребность закрыть медучреждение.

Отметим, что роддом на Химмаше обслуживает не только жителей Чкаловского, Октябрьского районов Екатеринбурга, но и Арамиля, Сысерти и поселка Большой Исток. Перевод в другой стационар на Комвузовской, 3 невозможен для многих, так как там просто нет мест. Уральцы переживают, что в самый критический момент не смогут вовремя добраться до медиков.

"Сегодня будущим мамам приходится добираться до других городов — например, в Верхнюю Пышму, за десятки километров от дома. Это не просто неудобно — это угроза здоровью и жизни матери и ребенка. Градус напряжения в обществе — максимальный. Люди, не дождавшись внятных ответов от местных чиновников, вынуждены обращаться напрямую к Президенту. Уверен: Президент услышал этот сигнал", — написал руководитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.

Недавно новый министр здравоохранения региона — замгубернатора Татьяна Савинова рассказала, что на месте роддома будет открыт онкодиспансер, и для этого в здании достаточно лишь косметического ремонта. Да и в целом закрывающиеся роддома в городах и селах с низкой рождаемостью теперь будут заменять на ургентные залы для экстренной помощи роженицам на базе больниц.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу, 19 декабря, в 12.00 по мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. Отметим, что Свердловская область вошла в пятерку лидеров-регионов по обращениям вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Ростовской областью. Общее число обращений на программу уже превысило 1,7 млн.

Также стоит отметить, что в 2024 году больше всего свердловчане просили Путина обратить внимание на ситуацию с медициной. Именно жалобы на систему здравоохранения занимали лидирующее место — порядка 15% вопросов касались низких зарплат медиков, кадровых проблем, обслуживания пациентов и состояния больниц.

Теги: Путин, прямая линия, подведение итогов, роддом, закрытие, обращение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети