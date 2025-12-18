Екатеринбуржцы обращаются на "прямую линию" к Путину из-за закрытия роддома на Химмаше

Жители Екатеринбурга массово обращаются на "Итоги года с Владимиром Путиным", пытаясь привлечь внимание к закрытию роддома №2 на Химмаше. К освещению темы подключились не только местные, но и федеральные каналы, выводя историю за пределы Свердловской области.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр закроют 1 декабря 2025 года якобы из-за аварийного состояния здания. Однако, как передает региональное отделение "Народного фронта" слова медработников, ни документов, подтверждающих аварийность, ни официального приказа о закрытии им так и не предоставили. Более того, в здании совсем недавно был ремонт, а визуальных признаков ветхости нет, от чего и неясно, откуда потребность закрыть медучреждение.

Отметим, что роддом на Химмаше обслуживает не только жителей Чкаловского, Октябрьского районов Екатеринбурга, но и Арамиля, Сысерти и поселка Большой Исток. Перевод в другой стационар на Комвузовской, 3 невозможен для многих, так как там просто нет мест. Уральцы переживают, что в самый критический момент не смогут вовремя добраться до медиков.

"Сегодня будущим мамам приходится добираться до других городов — например, в Верхнюю Пышму, за десятки километров от дома. Это не просто неудобно — это угроза здоровью и жизни матери и ребенка. Градус напряжения в обществе — максимальный. Люди, не дождавшись внятных ответов от местных чиновников, вынуждены обращаться напрямую к Президенту. Уверен: Президент услышал этот сигнал", — написал руководитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.

Недавно новый министр здравоохранения региона — замгубернатора Татьяна Савинова рассказала, что на месте роддома будет открыт онкодиспансер, и для этого в здании достаточно лишь косметического ремонта. Да и в целом закрывающиеся роддома в городах и селах с низкой рождаемостью теперь будут заменять на ургентные залы для экстренной помощи роженицам на базе больниц.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в пятницу, 19 декабря, в 12.00 по мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. Отметим, что Свердловская область вошла в пятерку лидеров-регионов по обращениям вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и Ростовской областью. Общее число обращений на программу уже превысило 1,7 млн.

Также стоит отметить, что в 2024 году больше всего свердловчане просили Путина обратить внимание на ситуацию с медициной. Именно жалобы на систему здравоохранения занимали лидирующее место — порядка 15% вопросов касались низких зарплат медиков, кадровых проблем, обслуживания пациентов и состояния больниц.