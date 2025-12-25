25 Декабря 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Рособрнадзор составил индекс забюрократизированности школ по регионам

Рособрнадзор составил индекс забюрократизированности школ по регионам. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Опрос был проведен в ноябре 2025 года в Мах и на "Госуслугах". В нем приняли участие более 100 тыс. педагогов.
Результаты не обнародованы. По словам чиновника, средний уровень бюрократии отметили учителя школ 5 регионов. Значит ли это, что во всех остальных он высокий, не было ясно сказано. Музаев подчеркнул, что ситуация не изменится, если каждый регион и каждая школа не начнут работу в этом направлении. То есть косвенно возложил вину на регионы и на сами школы.

Карта забюрократизированности будет представлена председателю Правительства, а губернаторы будут нести ответственность за это. При этом Музаев снова похвалил свое ведомство, которое будто бы уменьшило бюрократию в школах.

Недавно он сам признал, что до 65% учителей заставляют готовить документы за пределами утвержденных перечней, а 56% сообщают, что в их должностные инструкции не было внесено изменений в части уменьшения бюрократии. До 77% преподавателей приходится готовить информацию по запросам различных ведомств, которые регулярно поступают. А 92% учителей заставляют делать фотоотчеты о проводимых мероприятиях. Цифры убедительно свидетельствуют о том, что педагогов нагружают посторонней работой, никак не связанной с обучением.

Более 60% ушедших из школ учителей назвали имитацию работы и посторонние занятия, включая бюрократию, в числе главных причин своего ухода. В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова сказала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии. Эксперименты по ее снижению все время идут, но никаких конкретных результатов не дали. Осенью 2024 года она сообщила, что 67% учителей все так же жалуются на сумасшедшую бюрократию. При этом она становится цифровой.

Теги: образование, бюрократия, музаев


