Абитуриентам педвузов придется сдавать профильный экзамен

С 2027 года поступающие в педагогические вузы будут давать ЕГЭ по тому предмету, который они выбрали в качестве профильного. То есть будущие учителя биологии будут сдават биологию, химии - химию и т.д. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Ассоциации развития педагогического образования.

До сих пор будущие учителя-предметники не сдают при поступлении свой предмет, что является абсурдом, говорят все эксперты. И ведомство наконец-то решило внести изменения. Сейчас для поступления в вуз надо сдать три ЕГЭ, но два из них - русский и математика - обязательные, а третьим до 80% абитуриентов в педвузах выбирают обществознание, потому что его сдать легче. В результате будущие учителя физики не сдают физику, а химии - химию. Впрочем, самих учителей физики или химии выпускается ничтожное количество, их практически нигде не готовят.

Эта мера должна привести к повышению уровня подготовки будущих учителей. Про повышение мизерной учительской зарплаты сказано не было.