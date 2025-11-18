ЕГЭ по истории станет обязательным для гуманитариев с 2027 года

Для поступающих на гуманитарные специальности ЕГЭ по истории станет обязательным с 2027 года. Те, кто в этом году пошел в 10 класс, уже могут к этому готовиться. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Недавно это предложение поддержал президент РФ Владимир Путин. Оно вызвано слабыми знаниям школьников по истории. Как выяснилось, выпускники намного чаще выбирают обществознание, а по истории, которую не сдают, остаются огромные пробелы в знаниях. При этом отмечается, что именно история в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина, сказал ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов. После начала СВО власти озаботились тем, что дети слабо знают историю родной страны.

Музаев признал, что именно вопрос про "вступительный" ЕГЭ по истории стал самым популярным из тех, что присылали родители на специальный адрес Рособрнадзора. Те, кто заканчивают школу в 2026 году, могут не переживать: если они ранее выбрали обществознание, то могут спокойно к нему готовиться, их новшество не коснется.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ) считает, что нынешний ЕГЭ по истории плох. Выпускники набирают много баллов, но плохо понимают историю. Он считает, что экзамен должен быть устным хотя бы частично, чтобы выпускники могли показать, как они понимают исторический процесс, а не разрозненные факты. ЕГЭ к этому отношения не имеет.