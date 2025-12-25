Глава СПЧ предложил выгонять из школ учеников, напавших на учителей

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что напавших на учителей учеников следует исключать из школ.

"Напал на учителя – до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета", - приводит РИА Новости мнение Фадеева.

Такие конфликты происходят в последнее время регулярно. Например, в 7.00 15 декабря в Санкт-Петербурге школьник ударил учительницу ножом, когда пришел исправлять контрольную перед уроками. И учителя, и ученика госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.