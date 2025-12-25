Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка при атаке БПЛА

В порту Темрюка из-за атаки беспилотников загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, из-за атаки беспилотников повреждены несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка Щербиновского района.

В течение прошедшей ночи средствами ПВО над Краснодарским краем уничтожены 7 БПЛА, сообщили в Минобороны.

Несколько дней назад в порту Тамань в результате атаки БПЛА были повреждены два пирса, подводящий трубопровод и два танкера. На одном из танкеров произошло возгорание. Также от падения обломков пострадали два резервуара.