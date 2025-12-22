В порту Тамань БПЛА повредили два причала и два танкера

Два пирса, подводящий трубопровод и два танкера, по уточненным данным, повреждены в порту Тамань в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

На одном из танкеров произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также от падения обломков пострадали два резервуара. Разлива нефтепродуктов нет.

Пожарные тушат подводящий трубопровод с мазутом, площадь пожара сократилась до 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что два причала и два судна повреждены в результате атаки беспилотников в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Пострадавших нет.