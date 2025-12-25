Площадь пожара в порту Темрюка увеличилась до 4 тысяч квадратных метров

В порту Темрюка увеличилась площадь пожара, который начался ранним утром в результате атаки беспилотников. Сейчас площадь, охваченная огнем, составляет около 4 тыс. кв. метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщили в оперштабе.

Пострадавших нет, также удалось избежать попадания в акваторию Темрюкского залива нефтепродуктов.