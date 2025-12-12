На Урале учительница засудила мать жестоко оскорбившей ее ученицы

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу учительницы, которую жестоко оскорбила ученица.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в марте 2025 года 13-летняя девочка из тагильской школы на сайте знакомств создала от имени педагога учетную запись с фото учителя, оскорбляющим ником и объявлением "о поиске мужчины на ночь". В итоге это прочитали родственники, знакомые, ученики и их родители, а также другие учителя школы.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по причине недостижения ученицей возраста, с которого наступает уголовная ответственность за клевету. Между тем, распространение ложных обвинений в аморальном поведении опорочило честь и достоинство учительницы. На фоне стресса у нее возникли проблемы со здоровьем.

Педагог не стала этого терпеть и обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Учитель просила взыскать компенсацию морального вреда с матери ученицы. Сама мать принесла извинения, но сослалась на сложное имущественное положение, не позволяющее компенсировать моральный вред.

Эти доводы не убедили Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, который взыскал с родительницы девочки 300 тысяч рублей. Решение уже обжаловано ответчиком и пока не вступило в силу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова вступилась за детей, проявляющих агрессию к учителям.